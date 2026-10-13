На тебе, что нам негоже: Поляки отправили на Украину старые окна

В Киеве из Польши отправлено около 80 старых окон для замены разбитых при обстрелах. Их сняли из здания в городе Катовице, которое после реконструкции превратят в школу и культурный центр.
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