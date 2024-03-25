Тамбовчанку осудили на 8 лет колонии за избиение до смерти собутыльницы

Перед судом предстала 52-летняя жительница Тамбовского округа. Он признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.
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