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РУСАДА объявило о старте конкурса по поиску талисмана, который будет олицетворять чистый спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о старте конкурса для поиска талисмана, который будет олицетворять чистый спорт.

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