«Бес плешивый!». Сеть кипит от выходки сбежавшего Александра Филиппенко

Александр Филиппенко. Александр Филиппенко уехал тихо в 2022 году. Буквально испарился. Переехал в Литву к дочери, а его увольнение из театра имени Моссовета тактично объясняли «состоянием здоровья актера».
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