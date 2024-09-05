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«Бес плешивый!». Сеть кипит от выходки сбежавшего Александра Филиппенко

«Бес плешивый!». Сеть кипит от выходки сбежавшего Александра Филиппенко

Александр Филиппенко. Александр Филиппенко уехал тихо в 2022 году. Буквально испарился. Переехал в Литву к дочери, а его увольнение из театра имени Моссовета тактично объясняли «состоянием здоровья актера».

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Комментарии
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Татьяна Мельникова
лишить пенсии и всех регалий, пусть прыгает на заграничных подмостках
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6 час.
O
Olga
Почему этого старого урода не лишили до сих пор звания народного?!!! Он этого звания не заслужил. Раз уж присвоили, пора исправлять ошибку.
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4 час.
лл
лина любимцева
От Филиппенко я сроду такого не ожидала... Надо же!!
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1 час.

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