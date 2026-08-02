ВСУ продолжают стягивать резервы в Черниговскую область, опасаясь нового удара Украинское командование продолжает стягивать в Черниговскую област.
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ВСУ продолжают стягивать резервы в Черниговскую область, опасаясь нового удара Украинское командование продолжает стягивать в Черниговскую област.
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