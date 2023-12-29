Товарооборот между Петербургом и Индией вырос в три раза

В области культурного обмена ожидается проведение фестиваля "Санкт-Петербург — Индия" в 2024 году. Губернатор Санкт-Петербурга встретился с министром иностранных дел Республики Индия, Субраманиамом Джайшанкаром, для обсуждения вопросов сотрудничества в экономике, культуре и образовании.