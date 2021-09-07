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Красноярского олигарха Быкова приговорили к 13 годам колонии

Красноярского олигарха Быкова приговорили к 13 годам колонии

Бывшего депутата краевого Заксобрания присяжные признали виновным в организации двойного убийства. Красноярский суд приговорил крупного местного бизнесмена экс-депутата регионального Заксобрания Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима.

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