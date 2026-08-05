Лето закончится раньше обычного: синоптики дали прогноз для Приморья

Лето в этом году может закончиться для Приморья раньше привычного. Синоптики предупреждают: во второй половине августа в крае ожидается заметное понижение температуры и смена погодного фона на более осенний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на метеорологов.
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