© rsooll/Shutterstock/FOTODOMНа следующей неделе доллар будет стоить около 83 рублей, евро — 93 рубля, юань — более 12,35 рубля, спрогнозировал для «Газеты.
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