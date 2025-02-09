Экскаватор едва не стал инструментом для убийства. Происшествие случилось ночью 9 февраля на территории стройки в деревне Большое Стремление в Кингисеппе.
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Экскаватор едва не стал инструментом для убийства. Происшествие случилось ночью 9 февраля на территории стройки в деревне Большое Стремление в Кингисеппе.