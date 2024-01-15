Новый внедорожник Changan: «живые» фото и характеристики

Дополнительные сведения о вездеходе Deepal обнаружились в сертификационных документах. Снимки регулятора позволяют оценить, как будет выглядеть проект Changan, который бросит вызов внедорожникам Fang Cheng Bao и Tank.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии