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Несекретные материалы

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Штурм Торецка: Армия РФ ворвалась в центр Нью-Йорка и уже зачищает Дружбу

Штурм Торецка: Армия РФ ворвалась в центр Нью-Йорка и уже зачищает Дружбу

Стремительное наступление ВС РФ на Торецк заставляет ВСУ сдавать все новые позиции. Накануне российские военные продвинулись в населенном пункте Нью-Йорк, войдя практически в его центр, и уже начали зачищать от националистов соседний поселок Дружба.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все очень хорошо и скоро будем штурмовать Львов!
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18 час.
Юрий Шлыков
Мочить козлов.
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15 час.
Анастасия Гончарова
... и  свиней с крысами ,там их еще хватает ..а кто   предатели из России ,то на месте прямо размазывать мразей!🐷🐽 🐀🐓
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13 час.

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