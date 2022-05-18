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Защитники «Далласа» Хейсканен и Линделль сыграют за сборную Финляндии на ЧМ по хоккею 2022

Защитники «Далласа» Хейсканен и Линделль сыграют за Финляндию на ЧМ по хоккею 2022. 22-летний Миро Хейсканен провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 70 матчей и набрал 36 (5+31) очков при полезности «+3» и среднем времени 24:53.

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