Защитники «Далласа» Хейсканен и Линделль сыграют за сборную Финляндии на ЧМ по хоккею 2022

Защитники «Далласа» Хейсканен и Линделль сыграют за Финляндию на ЧМ по хоккею 2022. 22-летний Миро Хейсканен провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 70 матчей и набрал 36 (5+31) очков при полезности «+3» и среднем времени 24:53.