Холера в Подмосковье: 321 человек взяты под контроль

В основном это пассажиры самолета, в котором летел турист.В Московской области продолжают лечить туриста, вернувшегося из Индии с холерой Напомним, 21 апреля житель региона, которые перед этим около 10 дней путешествовал по Индии и Непалу, обратился за помощь к медикам с признаками холеры.