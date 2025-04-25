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Холера в Подмосковье: 321 человек взяты под контроль

Холера в Подмосковье: 321 человек взяты под контроль

В основном это пассажиры самолета, в котором летел турист.В Московской области продолжают лечить туриста, вернувшегося из Индии с холерой Напомним, 21 апреля житель региона, которые перед этим около 10 дней путешествовал по Индии и Непалу, обратился за помощь к медикам с признаками холеры.

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