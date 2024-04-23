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Politico: ЕС при победе Трампа попробует отговорить его от сделки по Украине

Politico: ЕС при победе Трампа попробует отговорить его от сделки по Украине

Страны Евросоюза в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа намерены убедить его дальше обеспечивать Киев оружием и попытаться отговорить Трампа от односторонней сделки с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине.

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