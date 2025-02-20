Кургызстанская компания запустила рублевый стейблкоин A7A5

В Кыргызстане выпустили рублевый стейблкоин A7A5 для трансграничных расчетов. Кыргызстанская компания Old Vector представила привязанный к рублю стейблкоин A7A5, разработанный для российской платформы трансграничных расчетов Промсвязьбанка (ПСБ) и А7.
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