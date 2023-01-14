ЖД Донбасса: железные дороги в новых регионах постепенно вводят в транспортную сеть РФ

Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса" (ТК ЖДД), который осуществляет железнодорожные перевозки в Донецкой и Луганской народных республиках, вместе с Росжелдором работает над организацией стабильного функционирования железных дорог.
Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса" (ТК ЖДД), который осуществляет железнодорожные перевозки в Донецкой и Луганской народных республиках, вместе с Росжелдором работает над организацией стабильного функционирования железных дорог.
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