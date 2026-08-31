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Царьград

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Университет Монаша выявил пользу статинов для пожилых людей

Университет Монаша выявил пользу статинов для пожилых людей

Исследование Университета Монаша, длившееся около десяти лет, показало, что прием статинов у лиц старше 70 лет снижает риск сердечно-сосудистых событий на 30%.

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