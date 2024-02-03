Танки 126-й бригады группировки «Днепр» наносят удары по ВСУ с закрытых позиций

Танки 126-й бригады группировки «Днепр» наносят удары по противнику с закрытых огневых позиций — главная ударная сила сухопутных войск не стоит без дела и в позиционных боях, рассказал военкор RT Филипп Прокудин.
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