Более 2 млрд тенге задолжали жители Мангистау за электроэнергию

Об этом рассказали в ТОО «Мангыстау жарык», передает inAktau.kz. Как отмечает руководитель компании Дархан Ахмадин, в числе должников не только физические лица, но и бюджетные организации, предприниматели, крупные застройщики, а также различные ГКП.