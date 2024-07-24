Китай установил рекорд по поставкам автомобилей в США на 401,7 млн долларов

В июне Китай поставил в США легковые автомобили стоимостью 401,7 миллиона долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет китайской статслужбы.
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