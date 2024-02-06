Какие церковные праздники отмечаются 7 февраля: день памяти святителя Григория Богослова и иконы Божьей матери «Утоли моя печали» ClickioСедьмое февраля обладает особой духовностью для православных христиан.
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