Опытную модель пожарного КАМАЗа презентовали ученикам гимназии №7 в Чехове. Машина в такой модификации выпущена в России в едином экземпляре.
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Опытную модель пожарного КАМАЗа презентовали ученикам гимназии №7 в Чехове. Машина в такой модификации выпущена в России в едином экземпляре.
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