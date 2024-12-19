Зеленский и Макрон обсудили возможность размещения иностранных войск на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи обговорили инициативу Пятой республики о размещении иностранных войск в Незалежной.
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