«Ненавижу подобных животных»: Галич об избившем девушку самбисте

Алексей Гончаров, который в 2008 году стал бронзовым призером России по боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов, отказался полностью оплатить счет за еду и напитки и ударил сотрудницу клуба, которая попыталась задержать его на выходе из зала.