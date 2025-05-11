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Мода и Шоу-бизнес

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«Ненавижу подобных животных»: Галич об избившем девушку самбисте

«Ненавижу подобных животных»: Галич об избившем девушку самбисте

Алексей Гончаров, который в 2008 году стал бронзовым призером России по боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов, отказался полностью оплатить счет за еду и напитки и ударил сотрудницу клуба, которая попыталась задержать его на выходе из зала.

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Комментарии
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RZ
Ramin Zeunalabdinov
Ида Галич респект!
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11 час.
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