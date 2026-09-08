США собрались сжечь Европу в войне против Китая, как Украину против России – немецкий политолог

Германия не должна вступать в новую войну с Россией, потому что она ее проиграет. Об этом немецкий политолог Патрик Бааб заявил в интервью блогеру Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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