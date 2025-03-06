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Медведев оскорбил Зеленского и Евросоюз семь раз в одном посте

Медведев оскорбил Зеленского и Евросоюз семь раз в одном посте

  Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором семь раз оскорбил Владимира Зеленского и руководство Евросоюза.

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