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ВС РФ уничтожили станцию РЛС и пункт управления бригады ВСУ

ВС РФ уничтожили станцию РЛС и пункт управления бригады ВСУ

Российские военные за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и пункт управления бригады Вооруженных Сил Украины, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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