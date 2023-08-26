ВС РФ уничтожили станцию РЛС и пункт управления бригады ВСУ

Аргументы и Факты

Российские военные за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и пункт управления бригады Вооруженных Сил Украины, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.