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«Дело было не в бобине». В смертельной аварии с участием Tesla в Нью-Йорке виноват человек, а не автопилот

«Дело было не в бобине». В смертельной аварии с участием Tesla в Нью-Йорке виноват человек, а не автопилот

Об этом рассказал Илон Маск Илон Маск отреагировал на сообщения о смертельной аварии с участием Tesla в центре Манхэттена, заявив, что произошедшее не связано с автомобилем или системой автопилота.

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