Стали известны подробности о состоянии выжившего в Охотском море Пичугина

МАГАДАН, 18 октября, ФедералПресс. В министерстве здравоохранения Магаданской области рассказали, как себя чувствует выживший Михаил Пичугин, который на протяжении 67 дней дрейфовал на своей лодке в Охотском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии