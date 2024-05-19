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Трипл-дабл Луки Дончича (29+10+10) помог вывести «Даллас» в финал Западной конференции

Трипл-дабл Луки Дончича (29+10+10) помог вывести «Даллас» в финал Западной конференции

На счету лидера «Далласа» разыгрывающего Луки Дончича 29 очков, 10 подборов, 10 передач и 2 перехвата.

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