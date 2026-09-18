За выборами в Алтайском крае следят более 4,7 тысячи наблюдателей

Отдельное внимание в регионе уделили наблюдению за ходом голосования Более 4,7 тыс. наблюдателей следят за ходом голосования в Алтайском крае, где одновременно проходят пять избирательных кампаний.
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