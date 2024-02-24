Таксист-южанин не повёз в больницу 62-летнего инвалида и тот умер

Конфликт произошёл из-за того, что жена больного села на переднее сиденье автомобиля.На минувшей неделе в Норильске водитель такси, уроженец одного из сопредельных государств, хотя ныне - с русским паспортом, отказался везти в больницу 62-летнего одноногого пациента и его жену.