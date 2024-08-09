Американскому доминированию конец. Мир не понял скрытое послание Нью-Дели. Вот что имел в виду глава индийского МИД

© РИА Новости Илья ПиталевВчера 1,2K прочитали Значительный резонанс в мировых СМИ вызвали заявления индийского министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара о конце американского доминирования в мире.
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