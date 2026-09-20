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Татар-информ

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В Турции ждут от Москвы и Киева ответа на призыв прекратить удары в Черном море

В Турции ждут от Москвы и Киева ответа на призыв прекратить удары в Черном море

Турция ждет от России и Украины ответа на свое предложение о прекращении ударов по судам в акватории Черного моря.

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