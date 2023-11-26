ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 26.11.2023

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку провести массированную атаку беспилотниками по объектам на территории российских регионов.

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