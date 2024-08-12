Лето 2024 Кто с панамками не дружит, солнечный удар заслужит

В нашем детском саду прошло занимательное занятие по безопасности с участием податного дяди Вовы.Дядя Вова рассказал воспитанникам в доступной о том, какие чрезвычайные ситуации происходят на нашей земле из-за природных явлений: ветра, воды, снега, солнца, оползней и др.
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