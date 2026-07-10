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Физик Зенченко предупредил, что разряженные батарейки нельзя хранить с предметами из металла

Физик Зенченко предупредил, что разряженные батарейки нельзя хранить с предметами из металла

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко рассказал RT, что при неправильном хранении разряженные батарейки могут протечь, вызвать коррозию и даже стать причиной короткого замыкания или пожара.

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