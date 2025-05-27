Вильфанд: москвичей ждут тропические ночи, характерные для Сочи в июле

На этой неделе москвичей ждет теплая ночь, как в Сочи в июле. Температура поднимется до 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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