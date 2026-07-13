Покупатели загородных домов стали выбирать не площадь, а продуманность проекта — эксперт

За последние десять лет рынок загородной недвижимости заметно изменился: современные покупатели стали меньше ориентироваться на размер дома и все чаще выбирают проекты, которые соответствуют реальному образу жизни семьи, удобству эксплуатации и долгосрочным затратам.
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