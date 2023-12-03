Летевший в Петербург борт "Уральских авиалиний" застрял в Новосибирске

Рейс U6-174 "Уральских авиалиний", который следовал из Хабаровска через Екатеринбург в Санкт-Петербург, внепланово сел в новосибирском аэропорту Толмачево и не может вылететь, рассказали РЕН ТВ пассажиры.
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