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Депутаты ЗСК обсудили газификацию региона

Депутаты ЗСК обсудили газификацию региона

Открывая совещание, Юрий Бурлачко напомнил о поручении Президента РФ поэтапно завершить газификацию населенных пунктов к 2030 году и отметил, что за отчетный период газ на Кубани подведен до границ 56740 участков.

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