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Amazon MGM Studios получает права на Джеймса Бонда: новый этап бондианы

Amazon MGM Studios получает права на Джеймса Бонда: новый этап бондианы

Известные продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль займутся адаптацией Джеймса Бонда после передачи контроля Amazon MGM Studios от Брокколи и Уилсона.

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