Филиппины обвинили Китай в «агрессии» в Южно-Китайском море

Начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Бронер в интервью агентству Associated Press назвал «агрессией» применение Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море (ЮКМ).
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