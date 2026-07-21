С начала лета в Свердловской области утонули 20 человек

С начала купального сезона в Свердловской области утонули уже 20 человек. Спасатели бьют тревогу. В пресс-службе ГУ МЧС напомнили правила безопасности на воде: – купаться только в специально оборудованных местах и никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; – не оставлять детей у воды без присмотра ни на минуту.