С начала лета в Свердловской области утонули 20 человек

С начала купального сезона в Свердловской области утонули уже 20 человек. Спасатели бьют тревогу. В пресс-службе ГУ МЧС напомнили правила безопасности на воде: – купаться только в специально оборудованных местах и никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; – не оставлять детей у воды без присмотра ни на минуту.
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