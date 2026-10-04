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Царьград

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В Челябинской области нашли монету 1903 года с гербом Российской империи

В Челябинской области нашли монету 1903 года с гербом Российской империи

При ландшафтных работах на территории Крестовоздвиженского храма в Сыростане сотрудник по имени Сергей обнаружил двухкопеечную монету с гербом Российской империи, отчеканенную в 1903 году.

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