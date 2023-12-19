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СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов

Расчетный депозитарий СПБ Биржи (СПБ Банк), где учитываются средства участников торгов и их клиентов в иностранной валюте, а также иностранные ценные бумаги, готовит запрос в Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов.

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