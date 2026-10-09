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Газета.ру

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Волонтер Скрипак: не стоит привлекать потерявшихся животных запахом их лотка

Волонтер Скрипак: не стоит привлекать потерявшихся животных запахом их лотка

Потеря домашнего животного — ситуация, требующая собранности, а не паники. Об этом в интервью РИАМО рассказала волонтер, учредитель АНО «Помощь животным «Помоги другу»» Юлия Скрипак.

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