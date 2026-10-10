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Рязанские новости

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Санавиация срочно эвакуировала пациентку из Сараевской больницы

Санавиация срочно эвакуировала пациентку из Сараевской больницы

Днем 9 октября вертолет санавиации эвакуировал из Сараевской больницы 52-летнюю пациентку в тяжелом состоянии.

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