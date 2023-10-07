БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О проблемах боевого применения ВВС РФ

О проблемах боевого применения ВВС РФ

Во времена СССР в Войсках ПВО страны была популярна поговорка:«Сами не летаем, и другим не дадим».Сегодня в условиях, когда всё, что касается боевых действий в воздухе и космосе, объединено в Воздушно-космические силы, постулатом должен был бы стать другой принцип:«Сами летаем, а другим не дадим».

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